بعد انطلاق أولى أيام انتخابات الشيوخ.. الديهي: أحلام 100 مليون مصري ستتحقق



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أننا لا نستبق الأحداث، وعلينا أن نعطي الفرصة للناخبين أن يختاروا من يمثلهم بشفافية.



وأعرب عن سعادته بأن قاعدة المشاركة في القرار السياسي سيزداد مع انتهاء انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ليشكل مع مجلس النواب قوة مركزية لصنع سياسة تليق بدولة كبيرة بحجم مصر.



وأوضح الإعلامي أن مصر في عام 2007 كانت تسير على كرسي متحرك، حيث تكلس المجتمع السياسي، وآن آوان تغير ذلك الوضع، مؤكدًا: "يخطئ من يظن أن صوته لا قيمة له".



وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.



ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.



ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.



وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انطلاق أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، قائلًا: "أحلام 100 مليون مواطن مصري ستتحقق".