وليد منصور يكشف نتيجة تحليل الكورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
اعلن المنتج وليد منصور، نتيجة تحليل فيروس "كورونا" وذلك بعد أكثر من أسبوعين وظهرت النتيجة سلبية.

وكتب وليد، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ان شاء الله كل القادم افضل.. الحمدلله بعد ١٧ يوم كرونا الحمدلله نتيجه سلبيه اخيرا".

"انا قولت بعد ما الحمدلله ربنا وقف جنبي وقمت منها يا ريت كل الناس بجد تخلي بالها انا شايف الناس بقت عادي والموضوع بجد متعب جدا جدا ربنا يبعده عن الجميع الف حمدوشكر لله هو بجد الشافي".

وتابع: "والحمدلله طول الفتره كنت بحاول ديما اكون متواجد علشان فايس بوك كان وسيله تضيع وقت والواحد يطمن علي كل صاحب اتصال".


من ناحية أخري انتهي المخرج الشهير محمد القاضي، من تصوير أحدث كليباته مع الفريق الغنائي "الصواريخ" والذي يعتبر التعاون الأول له مع   المنتج الشهير وليد منصور "تالنت دبليو ام"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو وحده لا يكفي.. ماذا قدم صاروخ ماديرا هذا الموسم مع يوفنتوس؟

منذ ساعة

الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

07:05 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

06:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى