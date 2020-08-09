وليد منصور يكشف نتيجة تحليل الكورونا



"انا قولت بعد ما الحمدلله ربنا وقف جنبي وقمت منها يا ريت كل الناس بجد تخلي بالها انا شايف الناس بقت عادي والموضوع بجد متعب جدا جدا ربنا يبعده عن الجميع الف حمدوشكر لله هو بجد الشافي".



وتابع: "والحمدلله طول الفتره كنت بحاول ديما اكون متواجد علشان فايس بوك كان وسيله تضيع وقت والواحد يطمن علي كل صاحب اتصال".





من ناحية أخري انتهي المخرج الشهير محمد القاضي، من تصوير أحدث كليباته مع الفريق الغنائي "الصواريخ" والذي يعتبر التعاون الأول له مع المنتج الشهير وليد منصور "تالنت دبليو ام"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



اعلن المنتج وليد منصور، نتيجة تحليل فيروس "كورونا" وذلك بعد أكثر من أسبوعين وظهرت النتيجة سلبية.وكتب وليد، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ان شاء الله كل القادم افضل.. الحمدلله بعد ١٧ يوم كرونا الحمدلله نتيجه سلبيه اخيرا".