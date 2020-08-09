تعرف على سبب تعرض نيكول سابا لإكتئاب

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عبرت الفنانة نيكول سابا، عن حالتها النفسية عبر حسابها على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها لبنان في الايام الماضية وتحديدا بعد انفجار بيروت.





حيث اكتفت "سابا" بالتعليق على هذه الأحداث بكلمة فقط قائله: "اكتئاب"، لتكشف عن حالتها النفسية التى تعيشها حاليا جراء ما يحدث.





وكانت هاجمت نيكول سابا المسؤولين اللبنانيين بعد انفجار بيروت الذي أودى بحياة العشرات وإصابة الآلاف وتشرد عدد كبير من الأسر جراء انهيار منازلهم.





وغردت نيكول سابا، عبر حسابها بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة "‏يا عيب الشوم على هالمسؤولين يلي ما عم يسألو على هالناس الي تشرّدوا وراحت بيوتن وصاروا عالطريق!! لولا الشباب والصبايا يلي عم يتطوعوا تيساعدو وينظفو ما كان حدا تطلع فيهن!! ولووو هالقد رخيص الشعب طلع بالنسبة لإلكن وما الو قيمة!ولك انتو شو الحيوان كان حسّ على دمّو!!

