رونالدو وحده لا يكفي.. ماذا قدم صاروخ ماديرا هذا الموسم مع يوفنتوس؟

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
علاء خليف

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس الإيطالي في الموسم المنقضي 2019 – 2020، حيث لعب دورًا كبيرًا في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي، بفضل أهدافه الرائعة وتمريراته الحاسمة والتي قادت الفريق لصدارة الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق نقطة عن انتر ميلان.


وحاول رونالدو إنقاذ فريقه من الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين وقاد اليوفي للفوز على أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف في إياب ثمن نهائي البطولة، لكن النتيجة لم تكن كافية لتأهل الفريق خاصة بعد خسارته ذهابا 1-0 ليودع الفريق البطولة وسط صدمة كبيرة لجماهيره.


أرقام كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

خاض رونالدو 33 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي وسجل 31 هدفًا، احتل بها "وصافة" ترتيب هدافي البطولة، خلف تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو و هداف الكالتشيو برصيد 36 هدفًا، بينما صنع "الدون" لزملائه 6 أهداف بالبطولة وحصل على 3 بطاقات صفراء.


وشارك النجم البرتغالي في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد، ولعب 4 مباريات بكأس إيطاليا وسجل هدفين، وخاض مباراة بكأس السوبر الإيطالي ولم يسجل أهداف.


إجمالي مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم بلغ 46 مباراة في مختلف البطولات، وبلغ عدد دقائق المشاركة الفعلية للاعب 4081 دقيقة، سجل 37 هدفًا، وصنع 7 أهداف.

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