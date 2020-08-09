شاهد.. أردوغان في موقف محرج على الهواء

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

بثت قناة الغد مقطع فيديو وثقت موقفًا محرجًا للغاية للرئيس التركي رجب أردوغان الذي يزعم أنصاره أنه أفضل من يستطيع إلقاء خطب والتحدث بطلاقة.

وكان أردوغان يتحدث أمس السبت في حديث مع رؤساء فروع حزبه، عبر الفيديو كونفرانس، حيث كان يقرأ نصا مكتوبا من شاشة عرض غير ظاهرة، متظاهرًا أنه يرتجل.

والطريف والمثير للسخرية في الأمر، كان عندما مرر المسؤول عن الشاشة بعض الجمل بسرعة، قبل أن ينهي أردوغان قراءتها، ونسي الأخير أنه علي الهواء.


وكان عرض الإعلامي محمد موسى، صورًا مأساوية توضح تدهور الأوضاع المعيشية في تركيا.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هذه الصور تفضح الفقر الذي يعيش فيه الشعب التركي في ظل حكم سلطان الخرفان رجب طيب أردوغان.. هتشوفوا من خلال الصور دي تركيا اللي بتتكلم عن مصر وعن مشاكلها بكل بجاحة وتزييف.. تقريبا كدة الصور دي بينطبق عليها مثل بيتقال عندنا هنا في مصر اللي هو " كلم اللي مش عارف ايه تلهيك واللى فيها تجيبه فيك " هو ده أردوغان وإعلامه القذر اللي بيموله تميم وللأسف محسوبين علينا كمصريين زي الخونة لوسي الشهيرة بمعتز مطر والطبال محمد ناصر ونعناعة الشهيرة بجو شو والأهبل صابر مشهور".

وتساءل: "فين الإعلام الإخواني الخاين ليه مش بيعرض الذل والفقر اللي الشعب التركي عايشة بتتكلمو عن عشوائيات مصر وغلاء الأسعار..أومال اللي عندكم ده يبقي ايه ؟ ياريت قبل ما تتكلموا عن مصر أم الدنيا تتوضو وتغتسلو قبل ما كلمة مصر تطلع من السنتكم القذرة".

أضاف: "رجب أردوغان مبيفكرش غير في الهدم والخيانة ياريت بقي يا عم أردوغان تركز في عشوائياتك وناسك اللي بتأكل من الزبالة بدل ما كل فلوس الغلابة اللي عندك رايحة علي الإرهاب يا خاين يا خسيس.. دي لمحة بسيطة عشان للأسف البعض بيتصور أن الحياة في تركيا هي اللي بنشوفها في مسلسلات مهند".

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