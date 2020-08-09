الصحة تكشف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ



وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

كشف متحدث وزارة الصحة، الاستعداد لعقد انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، مشيرًا إلى أن هناك تواصل تام وتنسيق بين الوزارة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظات.وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه تم تجهيز 2850 سيارة إسعاف لتوزيعهم على المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، فضلا عن وجود 7 آلاف فريق طبي جاهزين لتقديم الاخدمة الصحية بمراكز الاقتراع.وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات المحيطة بالمقار الانتخابية للدرجة القصوى، فضلا عن مراجعة المخزون الاستراتيجي لأكياس الدم والبلازما، حيث متوفر 15 ألف كيس دم.وشدد على ضرورة استمرار المصريين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أننا الآن في فترة الترقب والحذر، ولمنع ارتفاع أعداد الإصابات، والحفاظ على انخفاض المعدل.وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.