محلل: لم يعد هناك أصدقاء لأنقرة في شرق المتوسط بسبب سياساتها





أكد المحلل السياسي التركي، جواد غوك، أنه لم يعد هناك أصدقاء لأنقرة في شرق المتوسط بسبب سياسات الحكومة التركية الخاطئة.وقال غوك، خلال مداخلة مع قناة الغد، إن تنقيب تركيا عن الغاز في المتوسط، يتطلب تنسيقًا مع دول الجوار لتكون المسألة متوافقة مع القانون الدولي البحري.ورأى غوك أن التدخل التركي في الملف الليبي بهذا الشكل خلق أزمة ثقة بين أنقرة وجميع الدول في المنطقة، متسائلًا عن سبب عدم توقيع الحكومة التركية اتفاقًا لترسيم الحدود مع الجانب المصري أيضًا؟.وأشار إلى أن توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود أصبح بمثابة مشكلة بين أنقرة وأثينا، وتسبب في إلغاء تركيا المحادثات التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز والنفط.وأضاف غوك أن المشكلة الكبيرة هي موقف الحكومة التركية السلبي من مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهمة في المنطقة، ولو كانت لدى أنقرة علاقات جيدة مع القاهرة فلم تكن لتعادي اليونانيين بشيء.وتابع أن الجانب المصري قام بالتوقيع على اتفاق "قوي جدًا" مع الجانب اليوناني، لذا أخذت الحكومة التركية قرارات دون التنسيق مع دول الجوار، لأنها بقيت غريبة ووحيدة في المنطقة.وكان عرض الإعلامي محمد موسى، صورًا مأساوية توضح تدهور الأوضاع المعيشية في تركيا.وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هذه الصور تفضح الفقر الذي يعيش فيه الشعب التركي في ظل حكم سلطان الخرفان رجب طيب أردوغان.. هتشوفوا من خلال الصور دي تركيا اللي بتتكلم عن مصر وعن مشاكلها بكل بجاحة وتزييف.. تقريبا كدة الصور دي بينطبق عليها مثل بيتقال عندنا هنا في مصر اللي هو " كلم اللي مش عارف ايه تلهيك واللى فيها تجيبه فيك " هو ده أردوغان وإعلامه القذر اللي بيموله تميم وللأسف محسوبين علينا كمصريين زي الخونة لوسي الشهيرة بمعتز مطر والطبال محمد ناصر ونعناعة الشهيرة بجو شو والأهبل صابر مشهور".وتساءل: "فين الإعلام الإخواني الخاين ليه مش بيعرض الذل والفقر اللي الشعب التركي عايشة بتتكلمو عن عشوائيات مصر وغلاء الأسعار..أومال اللي عندكم ده يبقي ايه ؟ ياريت قبل ما تتكلموا عن مصر أم الدنيا تتوضو وتغتسلو قبل ما كلمة مصر تطلع من السنتكم القذرة".أضاف: "رجب أردوغان مبيفكرش غير في الهدم والخيانة ياريت بقي يا عم أردوغان تركز في عشوائياتك وناسك اللي بتأكل من الزبالة بدل ما كل فلوس الغلابة اللي عندك رايحة علي الإرهاب يا خاين يا خسيس.. دي لمحة بسيطة عشان للأسف البعض بيتصور أن الحياة في تركيا هي اللي بنشوفها في مسلسلات مهند".