تراجع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية غدا الاثنين
الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:15 م
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظا في درجات الحرارة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد اليوم مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.
وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة لتصل الي 78%، مما يساهم في اعتدال حالة الجو بشكل عام.
وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الإثنين والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطه مثيرة للاتربة والرمال احيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالهواتف.
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