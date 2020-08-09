برشلونة يصارع دورتموند على ضم نجم شالكه

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع المغربي أمين حارث نجم فريق شالكة الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد موقع Le 10 Sport الفرنسي أن كلا من برشلونة وفالنسيا الإسبانيين وبروسيا دورتموند الألماني مهتمين بالنجم المغربي.





وأفاد الموقع الفرنسي بأن شالكة لم يتلقى عرض من أي من هذه الأندية ولكن هذا الأمر وارد في الفترة المقبلة.





وأوضح الموقع الفرنسي أنه بالإضافة لهذه الأندية فإن نيس الفرنسي يطمح في التعاقد مع النجم المغربي وذلك بناء على رغبة من باتريك فييرا المدير الفني للفريق الفرنسي على الرغم من معرفتهم بصعوبة الأمر بسبب التكلفة الكبيرة للصفقة.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن شالكة سيوافق على بيع حارث لأن النجم المغربي أخبر إدارة النادي الألماني برغبته في خوض تحدي جديد.





وذكر الموقع الفرنسي أن حارث يلعب مع شالكة منذ صيف 2017 قادمًا من صفوف نانت الفرنسي مقابل 8 مليون يورو وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 24 مليون يورو.