تواجد محمد شريف داخل ستاد القاهرة قبل مواجهة انبي ضد الأهلي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:59 م
محمد شريف
محمد شريف
محمد الصو
حرص محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على التواجد داخل ملعب القاهرة الدولي قبل مواجهة فريقه ضد النادي الأهلي، بالدوري العام.


وجاء حضور شريف بالرغم من غيابه عن اللقاء من أجل مؤازرة زملائه خلال المواجهة المرتقبة، حيث يغيب بسبب الاتفاق المبرم بين الناديين.


وكان النادي الأهلي، وضع بندًا في إعارة اللاعب للفريق البترولي، بمنع مشاركته أمام المارد الأحمر في مباريات الفريقين، والتي ستنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.


ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.


ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، ويبحث اليوم عن مواصلة انتصاراته في ‏المسابقة، بعد استئناف الدوري من جديد عقب فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار ‏فيروس كورونا المستجد.‏

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