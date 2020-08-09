نادين نسيب نجيم تقرر ترك بلدها لبنان.. تعرف على السبب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعربت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن استيائها من الوضع في لبنان ورغبتها في العيش بعيدا عنها وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتبت "نجيم" قائله: "من هل االحظة من المشفى أخذت القرار راح اترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت بس تنقبرو انتو تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الولزوم الحكي وشكرا".


يذكر أن الشعب اللبناني قامو بالنزول إلى شوارع بيروت لإجراء مظاهرات ضد الوضع اللبناني تحت شعار "وقت الحساب".
نادين نسيب نجيم تقرر ترك بلدها لبنان.. تعرف على السبب
نادين نسيب نجيم تقرر ترك بلدها لبنان.. تعرف على السبب

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