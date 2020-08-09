سفير مصر بالكويت: آلية التصويت الحالية جديدة على الناخبين ولكننا لم نتلق أية شكاوى (فيديو)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال السفير طارق القوني، سفير مصر بالكويت، إن السفارة أعلمت المصريين بالكويت بكافة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بإنتخابات مجلس الشيوخ التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للإنتخابات، مشيرًا إلى أن التصويت في الإنتخابات سيكون اليوم وغد من خلال البريد، وهذه آلية جديدة على الناخبين.

وتابع "القوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن السفارة لم تصل إليها أي شكاوي حول العملية التصويتية حتى الآن، مشيرًا إلى أن السفارة حريصة على الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بإنتخابات مجلس الشيوخ.


بدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا،

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

   

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

كما كلفت الهيئة منسق لطوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.



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