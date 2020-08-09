السكة الحديد تعلن رفع أسعار تذاكر العربات الفاخرة (التفاصيل)

كشفت هيئة السكة الحديد اليوم الأحد عن زيادة أسعار تذاكر العربات المعروفة باسم TOP VIP إلى 375 جنيه للتذكرة بدلا من 300 جنيه.





وذكرت الهيئة في بيان لها مواصفات هذه العربات وجاءت كالآتي:

1- هذه العربات تعتبر أفخم عربات تعمل في السكه الحديد وهي صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالإشتراك مع إحدي الشركات الصينية ضمن ۲۱۲ عربة مكيفة أخري.

٢- تسلمت الهيئة هذه العربات خلال عامي ٢٠١٦ و۲۰۱۷ وهذه العربات يتم تشغيلها ضمن تركيب القطارات العاملة بنظام vip بخطوط الصعيد.

٣- تعمل هذه العربات علي قطارات ٢٠١٤ و٢٠١٥ حاليا. ٤- يتم صرف التذاكر علي هذه العربات كوامل فقط وبدون أي تخفيضات ويتم استخراج التذكرة بالرحلة كاملة من القاهرة إلي أسوان. ٥- سعر التذكرة ٣٧٥ جنيه. ٦- يتم صرف هذه التذاكر مدون عل كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومی. ٧- يتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا وتحصل منه قيمة التذكرة والغرامة للمخالف بهذه العربات قيمتها ١٠٠ جنيه.

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