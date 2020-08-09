محمد عبدالله مديراً فنيا لكوكاكولا خلفاً لعبد الحي

أنهى مجلس ادارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل التعاقد مع محمد عبد الله نجم الاهلى والزمالك والاسماعيلي السابق لتولى المهمة الفنية للفريق خلفا لممدوح عبد الحى والذى قدم مجلس ادارة النادى الشكر له امس وهيثم ابراهيم المدرب العام .









ومن المنتظر ان يتولى عبد الله الذى اعتذر عن منصب المدرب العام بجهاز مختار مختار فى الانتاج الحربى مؤخرا مهمة تدريب الفريق عقب اجراء اللاعبين مسحات فيروس كورونا قبل عودة مباريات الممتاز ب 20 سبتمبر المقبل.









ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من سيراميكا كليوباترا وبتروجت والزرقا والقناة والترسانة.





ويتكون الجهاز الفنى لعبد لله من كل من ايمن عبد القادر مديرا للكرة ومصطفي محمد طه مدرب عام وحمد صالح مدرب مساعد ومحمد مصطفي مدرب حراس مرمي وحسن وهبي مدير ادارى واحمد حمدى اخصائى علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك.



