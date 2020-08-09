20 نقطة اتصال تربط مدن قناة السويس بسيناء في 15 دقيقة فقط

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قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إن إعلان الهيئة عن تشغيل الانفاق لمدة 24 ساعة، هدفه تعزيز حركة التنمية في سيناء، ووضعها على خريطة التنمية العالمية، لافتَا إلى أن تشغيل القناة سيكون لمدة 18 ساعة متصلة في أيام السبت الأحد والإثنين، أما أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة فستعمل لمدة 24 ساعة متصلة.



وتابع "صفوت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن هذا القرار يهدف إلى اختصار المدة اللازمة للعبور إلى سيناء، وضخ المزيد من المشروعات في سيناء، مشيرًا إلى أن الانفاق معدة للتشغيل 24 ساعة، ولكن الفترة السابقة شعلت بشكل تجريبي لتلافي أي أخطاء قد تحدث في المستقبل.



ولفت إلى أن هناك 20 نقطة أتصال ما بين أنفاق ومعيجات تربط مدن القناة بسيناء، وتختصر زمن العبور لـ 15 دقيقة فقط.



يذكر أنه في 26 يوليو 1956 كان إعلان تأميم قناة السويس، فبعد احتلال الإنجليز مصر ودخولهم إليها عن طريق القناة كانت كل العقود والاتفاقيات الدولية تغبن مصر حقها في قناة السويس وكان مشروع القناة يدين بالولاء إلى فرنسا وأوروبا عامة دون أي أهمية لأحقية مصر أو المصريين في قناة السويس حتى أنه حين حاول الإنجليز غزو مصر لم يستطيعوا الدخول إلى مصر إلا عن طريق قناة السويس، وذلك عن طريق الخديعة التي نصبها المهندس فرديناند ديليسبس لأحمد عرابي حين أقنعه أن قناة محايدة ولا تخضع لأي تأثيرات خارجية إلا أنه بعد سمح للأسطول الإنجليزي بالدخول إلى مصر عامة واحتلالها وكان ذلك في 20 أغسطس 1882.