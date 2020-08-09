الشاعر: لم يتم رصد أي معوقات أو صعوبات للمصريين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ

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قال أحمد الشاعر، أمين مساعد أمانة الإعلام المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم الأحد إنه لم يتم رصد أي معوقات أو صعوبات واجهت المصريين في الخارج الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت اليوم.



وأضاف الشاعر في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إنه لا يمكن تقييم مدى إقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ولابد من الانتظار لمعرفة النتيجة".



وأشار إلى أن الناخب لابد له أن يكون قد قام بتسجيل اسمه على الموقع الالكتروني خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، ويتأكد أن هناك ظرفين الأول صغير خاص بالفردي والآخر كبير للقوائم قبل إرساله بالبريد لضمان أن يكون الصوت صحيحًا.



وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.



ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.



ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا،



وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.