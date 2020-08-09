الكويت تقدم دعم إلى لبنان بنحو 41 مليون دولار على خلفية انفجار بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر

قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، أن الكويت مستعدة لتقديم الدعم إلى لبنان، بعد حادث التفجير الكارثي في مرفأ بيروت، من خلال تخصيص التزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية لصالح لبنان، ما يقرب من ثلاثين مليون دولار

 

وأضاف الشيخ صباح خالد - في كلمة له خلال ترؤسه اليوم الأحد، وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - أنه سيتم التنسيق بشأن ذلك مع السلطات اللبنانية، لدعم الأمن الغذائي، إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى أحد عشر مليون دولار، إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية.

 

وأكد أن الكويت بادرت انطلاقا من وقوفها وتضامنها مع لبنان، وبتوجيهات نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتقديم تلك المساعدات الإغاثية للبنان منذ وقوع الانفجار، عبر جسر جوي، معربا في الوقت نفسه عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في لبنان، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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