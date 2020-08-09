مباراة الاهلي ضد انبي اليوم.. تعرف على أبرز غيابات النادي الاهلي في المباراة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:47 م
الاهلي ضد انبي
الاهلي ضد انبي
مباراة الاهلي ضد انبي اليوم.. تعرف على أبرز غيابات النادي الاهلي في المباراة

تشكيلة الاهلي ضد انبي، المدرب السويسري رينيه فايلر هو مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، و قرر تشكيل فريقه الخاص لمواجهة إنبي، الخصم الخامس عشر في الدوري الممتاز، و ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بالضبط على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، و هو أول لقاء رسمي بين الفريقين بعد عودة الدوري بعد هدنة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.


تشكيلة النادي الاهلي امام انبي

التشكيلة المتوقعة هي كما يلي :

في حراسة المرمى المرمى : محمد الشناوي
في الخط الدفاعي : أيمن أشرف – محمود متولي – علي معلول – محمد هاني.
لاعب الوسط : عمرو السولية – إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – أجاي – جيرالدو.
في خط الهجوم : مروان محسن.


حكم مباراة الاهلي وانبي

و يترأس المباراة الحكم محمود البنا حيث شارك فيها أحمد توفيق ” حكم ثاني ” و هاني عبد الفتاح ” حكم ثالث ” و صبري إبراهيم  ” حكم رابع ” و محمود دسوقي ” حكم فيديو ” و محمود أبو رجال ” حكم فيديو مساعد “.


الاهلي ضد انبي

بعد توقف النادي الأهلي في مارس من العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد عودة الدوري المصري، استقبل فريق إنبي في أول لقاء للفريقين، يستضيف الأهلي النادي البترولي على استاد القاهرة في منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز، اليوم ” الأحد ” في تمام الساعة الثامنة مساءً، يسعى الندي الاهلي جاهداً للفوز و الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في المنافسة، و استمرارية التصدر بالدوري و صنع فرق اكبر بينه وبين الفريق صاحب المركز الثاني.


غيابات النادي الاهلي

غيابات الأهلي ضد إنبي، سبعة لاعبين مؤثرين بقيادة السويسري رينيه فيلر وضعوا الفريق التدريبي للفريق في معضلة كبيرة بسبب غيابهم سواء لاسباب طبية او غيرها، و نعرض لكم اليوم اهم غيابات النادي الاهلي امام انبي :

” رمضان صبحي – محمود كهربا – حسام عاشور – حسين الشحات – محمد محمود – ياسر ابراهيم – رامي ربيعة “

مباراة الاهلي ضد انبي اليوم.. تعرف على أبرز غيابات النادي الاهلي في المباراة

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