محافظ كفرالشيخ يتفقد جاهزية المقار الانتخابية استعدادًا لإنتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أكد اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، رافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ،واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء يسار حفناوي، السكرتير العام المساعد، ورئيس غرفة العمليات،واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،عدد من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة،حيث زار مدرسة الزهور للغات،ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية ومدرسة الشهيد السلام الثانوية بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستشهد عملية انتخابية متميزة وأنه يراهن على وعي أبناء المحافظة، في ممارسة حقهم الدستوري وحقوقهم السياسية بحرية تامة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما وجهت القيادة السياسية.

وشدد المحافظ على عدم السماح مطلقًا بانتظار أي سيارات في حرم المدارس وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن، كما أكد على أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة وأن تكون بالأدوار الأرضية، وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات.

كما أكد المحافظ على رؤساء المدن والقرى الأحياء بالمرور ليلًا على المقرات الانتخابية، والتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات، واطمأن المحافظ على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالفراش المناسب.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.

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