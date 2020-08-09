تفاصيل لقاء رئيس جامعة المنصورة مع وفد تقييم قدرات التحول الرقمي



وأشار الدكتور ابراهيم معوض أن جامعة المنصورة تشهد تطورا ملحوظا في التحول الرقمي والخدمات التعليمية والبحثية وأن فكرة الجامعة الذكية تدعمها وزارتي التعليم العالي ووزارة الاتصالات.



واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم تاريخ التحول الرقمي بالجامعة بداية من 1982 – حتى 2020م والنظم المختلفة لإدارة العمليات والبرامج والمنصة الالكترونية لمواجهة أزمة كورونا والبرامج التي أنتجها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات والتي تستخدم بالجامعات داخل وخارج مصر.

شهدت جامعة المنصورة اليوم الأحد استقبال وفد تقييم قدرات التحول الرقمي لجامعة ذكية.وكان في استقبال الوفد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وفد تقييم قدرات جامعة المنصورة على التحول الرقمي لجامعة ذكية من وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات في إطار تفعيل بروتكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم قدرات الجامعات الحكومية علي التحول الرقمي لجامعات ذكية.ويضم الوفد كلا الدكتور ابراهيم معوض مدير مركز الخدمات المعرفية والالكترونية، الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية، الدكتور خالد فؤاد مدير مركز نظم المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالمجلس الأعلى للجامعات، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بوزارة الاتصالات، الدكتور هيثم حمزة مدير الابحاث والتطوير، المهندس أحمد الشيخ.حضر اللقاء الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الطب، الهندسة، الحقوق، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، التربية للطفولة المبكرة، الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، الدكتوره مها العشماوى مدير وحدة القياس والتقويم.وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن الجامعة تمتلك المقومات الأساسية للتحول الى جامعة ذكية تماشيا مع المتغيرات والتطورات المستهدفة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي والذى ساهم فى تحقيق التطوير وسرعة في إنجاز العديد من المشروعات والأهداف لتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتيسير العملية التعليمية والتحول الرقمي للخدمات التعليمية.