وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة إنبي .









وجاء وصول حافلة الأهلي قبل موعد المباراة بنحو ساعة ونصف من انطلاقها.









ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.









ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة والتعادل في مباراة واحدة.













وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-





حراسة المرمى: الشناوي.





خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، محمود متولي، محمد هاني.





خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جيرالدو.





خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي.