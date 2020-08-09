وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي

وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي
الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:38 م
علي نبوي
وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة إنبي .
وجاء وصول حافلة الأهلي قبل موعد المباراة بنحو ساعة ونصف من انطلاقها.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة والتعادل في مباراة واحدة.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-
حراسة المرمى: الشناوي.
خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، محمود متولي، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جيرالدو.
خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي.