تطهير 10 أسواق وتحصين 48 ألف طائر بكفرالشيخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ،من تحصين " 48675 " طائرًا ضد الأمراض الوبائية، كذا تم التحصين بالحضانات أو بأجر "11500 "طائر، كما تم استخراج 3 تصاريح نقل الطيور، كما تم تطهير 10 أسواق، وتطهير 17 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تابع سبل التعاون بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ،كليه الطب البيطري،برنامج تدريب وتأهيل الأطباء البيطريين، وإعداد كوادر طبية مدربة ومؤهلة لسوق العمل، وفق بروتوكولات التعاون، وسياسة مديرية الطب البيطرى وجامعة كفرالشيخ، بإشراف الدكتور أيمن عبد الاه عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري،وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لتخريج عنصر بشري مدرب ومؤهل لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أخبار تهمك

موليكا يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

منذ نصف ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين

الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يصر على ضم بديل الجوكر

منذ نصف ساعة

الخطيب يقطع أجازته من أجل رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ يوم

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم ثنائي الأهلي ويرفض عودتهم من الإعارة

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

01:07 م

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

06:07 م

عاجل.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى