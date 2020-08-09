تطهير 10 أسواق وتحصين 48 ألف طائر بكفرالشيخ

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أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ،من تحصين " 48675 " طائرًا ضد الأمراض الوبائية، كذا تم التحصين بالحضانات أو بأجر "11500 "طائر، كما تم استخراج 3 تصاريح نقل الطيور، كما تم تطهير 10 أسواق، وتطهير 17 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تابع سبل التعاون بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ،كليه الطب البيطري،برنامج تدريب وتأهيل الأطباء البيطريين، وإعداد كوادر طبية مدربة ومؤهلة لسوق العمل، وفق بروتوكولات التعاون، وسياسة مديرية الطب البيطرى وجامعة كفرالشيخ، بإشراف الدكتور أيمن عبد الاه عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري،وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لتخريج عنصر بشري مدرب ومؤهل لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل.



فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".