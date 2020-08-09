وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:40 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
ريم محمود
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية للعام الدراسي 2019/2020، والتي تمنحها هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبيردج بالشراكة مع وحدة شهادة النيل الدولية التابعة للوزارة.

وتقدم الدكتور طارق شوقي، بالتهنئة لطلاب مدارس النيل المصرية بمناسبة حصولهم على الشهادة الثانوية، متمنيًا لهم الاستمرار في التفوق والتميز مدى الحياة.

ويعد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية العام الحالي، هم الدفعة الرابعة الذين حصلوا على الشهادة من مدارس النيل المصرية بفروعها "أكتوبر، والعبور، وبورسعيد، والمنيا".

ويمنح نظام النيل التعليمي شهادتين، الأولى هي شهادة النيل الإعدادية الدولية بعد اجتياز الصف التاسع، والثانية هي شهادة النيل الثانوية الدولية، بعد اتمام المرحلة الثانوية.

وتم تصميم نظام النيل التعليمي بالشراكة بين وحدة شهادة النيل الدولية وجامعة كامبيردج لتقديم نظام تعليمي تنافسي لإعداد مواطنين عالميين وذوي مرونة فكرية قادرين على تحدي المستقبل.

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نتيجة شهادة النيل بوابة الفجر الثانوية الدولية التعليم

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