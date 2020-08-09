على ربيع برفقة كرم جابر في كواليس "صباحية مباركة"

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شارك الفنان علي ربيع، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشحصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





حيث ظهر "ربيع"، فى الصور برفقة الكابتن كرم جابر وأولاده، بعد عرض مسرحيته "صباحية مباركة" وعلق على الصور قائلًا:" نورتنا يا كابتن الكباتن الأولمبي بتاع الدهب وبس حبيب قلبي كرم جابر من مسرحيه صباحيه مباركه علي_ربيع ".





في سياق متصل، بدأ علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من الخميس الماضي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.





يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

