شاهد.. ظهور متألق لزوجة وبنات أحمد زاهر عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان أحمد زاهر صور جمعته بعائلته أمس في أحد الأفراح وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت في الصور زوجة أحمد زاهر وبناته ليلى وملك متألقين وكتب "زاهر" تعليقا على الصور قائلا: "عائلتي وكل شئ بحبكو جدا".



يذكر أن الفنان أحمد زاهر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" بجانب عدد من الفنانين منهم روجينا وإدوارد ومحمد رمضان ونجلاء بدر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.