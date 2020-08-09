حكاية أغنية.. "قلبي يا غاوي خمس قارات" السر الحقيقي وراء عشق فؤاد المهندس للأحذية الحريمي

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حكاية أغنية اليوم عن الفنان الكبير فؤاد المهندس، الملقب بـ"الأستاذ" وهي "قلبي يا غاوي خمس قارات".





بدأت الحكاية حول فيلم "مطاردة غرامية" بطولة الفنان فؤاد المهندس وشويكار، وهو شاب ثري يعمل مراقبًا جويًا، يخدمه رجل غريب الأطوار لا هم له إلا السيطرة على ثروته، والذي يحاول بكل الطرق أن يبعده تمامًا عن حب منى التي تعشقه وتتمنى الزواج منه، فيجد منير نفسه واقعًا في حب خمس مضيفات ينتمين لجنسيات مختلفة، لكن المشكلة كذلك أن منير قد صار لديه ولع مرضى وغير طبيعي بالأحذية النسائية، وهو الولع الذي يتسرب إلى الطبيب النفسى الذي يحاول علاجه.



وكتب الشاعر فتحي قورة، كلمات الأغنية لتتناسب مع أحداث الفيلم، ويظهر من خلالها مضمون الشخصية، وأفكاره، وقام بتلحينها منير مراد.



وبعض الحقائق التي لا يعرفها البعض عن الفيلم، وأهمها معرفة قصة نظرية فؤاد المهندس عن الأحذية النسائية.



وكانت هي مقولته الشهيرة "لو هناك امرأة غير جميلة وترتدي حذاء بكعب عالي فتصبح أجمل النساء، والعكس صحيح".



