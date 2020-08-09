على شاطئ البحر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفسان أصفر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة ريهام ايمن، جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من إجازتها الصيفية على الشاطئ.

حيث ظهرت "أيمن"، بالصور مرتدية فستان أصفر منقوش بالورود، وتركت شعرها مسدولًا على كتفيها.

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف"، مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013
على شاطئ البحر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفسان أصفر
على شاطئ البحر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفسان أصفر
على شاطئ البحر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفسان أصفر
على شاطئ البحر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفسان أصفر
على شاطئ البحر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفسان أصفر
على شاطئ البحر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفسان أصفر

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