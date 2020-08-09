"التكبالي": لولا مصر وجيشها لاحتلت تركيا ليبيا منذ سنوات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أكد علي التكبالي، عضو المجلس الليبي، على أن الدولة المصريه تدافع عن الأمن القومي العربي لإنها تمتلك جيش قوي.

وأضاف "التكبالي" قائلًا: "لولا مصر وجيشها لتقدما قوات العدوان التركي في ليبيا منذ سنوات ولكن وجود مصر جعل تركيا تفكر ألف مرة قبل أخذ خطوة التقدم، فتركيا تعتقد ان جيش ليبيا لن يستطيع الوقوف امامها لكن مصر تحمينا بجيشها".

وتابع التكبالي خلال تصريحاته لموقع الفجر، ان الرئيس السيسي زعيم الامه العربيه و يدافع عن الأراضي الليبيه والشعب الليبي بحكم معاهدات و اتفاقيات الدفاع المشترك بين البلدين و بطلب من الليبين، فالرئيس السيسي يدافع عن الأمن القومي المصري والعربي و هو قادر علي الوقوف امام العدوان التركي.

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