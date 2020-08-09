فايلر يصر على ضم بديل الجوكر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه بشأن التعاقد مع أحد النجوم لتعويض رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

 

وأصر المدرب السويسري، على التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، في ظل قناعته بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

 

وبالرغم من ثقة رينيه فايلر، الكبيرة والتي يضعها في محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى بالفترة المقبلة، إلا أنه يسعى لتواجد نجم المنتخب الوطني بين صفوفه.

 

ويأتي إلحاح فايلر، على باهر المحمدي خاصةً أن فريقه يشارك في أكثر من بطولة سواء محلية أو قارية، وحاجته لوجود بدلاء لتلاشي الإصابات ومتغيرات الموسم.

 

وتحفظ فايلر في وقت سابق، على ضم الثنائي باسم علي، لاعب الفريق المعار إلى الجونة، وكريم يحيى، لاعب الفريق المعار إلى سموحة، وفضل إستمرار إعارتهم بالموسم الجديد.

 

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

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