لجنة مكافحة كورونا تكشف الإجراءات الاحترازية قبل انتخابات مجلس الشيوخ

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كشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، عن الإجراءات الواجب أن يتخذها الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، مؤكدًا على جاهزية الدولة بأدوات التعقيم والتطهير في كافة المقار الانتخابية.



وقال حسني في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لابد من ارتداء الماسك الطبي، وتعقيم القلم قبل استخدامه داخل اللجنة، وتعقيب اليدين قبل وبعد مسك ورقة الانتخاب، والبقاء على مسافة آمنة لا تقل عن متر، وفي حالة الشعور بأعراض لا يجب المجازفة والنزول".



وأكد أن الدولة نجحت في تجاوز تحديات كبيرة في فترة انتشار الفيروس منها امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا "سيطرنا على الوباء ولكن لم نقضي على الوباء، ومازالت متخوف من الأرقام بعد العيد"، متابعًا "كنت اعتقد أن صناعة الدواء هتكون اقرب من اللقاح ولكن اللقاح هو اللي سبق، ومتوقع انتهاء الدراسات الخاصة باللقاح خلال أسابيع تمهيدًا لطرح اللقاح في نهاية العام الحالي".

آخر إحصائيات كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة م.