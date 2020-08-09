بالأسود.. ريهام عبدالغفور تشارك متابعيها بصورة جديدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".


وكانت الصورة التي نشرتها "عبدالغفور"، تنتمي لنوعية الصور ذات الطابع الأبيض والأسود، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجائت أبرز التعليقات من الفنانة روبي قائلة: "حببتي أنا".


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زي الشمس"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2019، وشارك في بطولته دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد داوود، عمر السعيد، ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم.


جدير بالذكر أنه ريهام عبدالغفور، ظهرت في فيلم "صاحب المقام" الذي حقق نجاحا كبيرا، ونال اعجاب العديد من الجمهور، منذ طرحه في موسم عيد الأضحي الماضي عبر منصة "شاهد".
بالأسود.. ريهام عبدالغفور تشارك متابعيها بصورة جديدة
بالأسود.. ريهام عبدالغفور تشارك متابعيها بصورة جديدة

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صاحب المقام زي الشمس ريهام عبدالغفور الفنانة ريهام عبدالغفور

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