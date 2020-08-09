متحدث الرئاسة يكشف أهم الرسائل التي وجهها السيسي خلال مؤتمر دعم لبنان (فيديو)



وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن المؤتمر كان على مستوى عالي، موضحا أن الرئيس السيسي ركز خلال كلمته على عدة نقاط ومنها استمرار الدعم الكامل إلى لبنان من جانب مصر من خلال الجسر الجوي، وفتح المستشفى الميداني.



وأضاف أن الرئيس وجه رسالة إلى اللبنانيين بضرورة التكاتف والوقوف جنبا إلى جنب في هذا الظرف الذي تمر به بلادهم، مع البدء الفوري في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، منوها بأن كلمة الرئيس كاملة خلال المؤتمر ستذاع بعد قليل.



ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المؤتمر عقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات أنفجار مرفأ بيروت يوم ٤ أغسطس الجاري، وذلك لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته في هذا الصدد، سواء الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية.



وقد أعرب الرئيس خلال كلمته عن الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي ماكرون للمبادرة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، والذي يكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف العصيب الذي يواجه الشقيقة لبنان، داعيًا سيادته المجتمع الدولي إلى بذل ما يستطيع من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددًا من خلال تجاوز الآثار المدمرة لحادث بيروت وإعادة إعمار ما تعرض للهدم.



كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد شرعت في أعقاب انفجار بيروت الأليم في تقديم يد العون إلى الأشقاء في لبنان عبر جسر جوي مُحمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحادث، كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة، مؤكدًا سيادته مجددًا على دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكل الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.









قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمر دعم لبنان انعقد في وقت دقيق تمر به لبنان، وجاء بجهد فرنسي، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت ضمن مشاركة لفيف من زعماء العالم.