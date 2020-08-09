وفاة المدرب الجزائري رشيد بلحوت إثر حادث سير

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:30 م
رشيد بلحوت
رشيد بلحوت
وكالات
كشفت تقارير إعلامية اليوم أن رشيد بلحوت المدرب الجزائري الكبير لقى مصرعه نتيجة حادث سير صباح اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية، أن بلحوت، توفي عن عمر ناهز 76 عاما، إثر اصطدام سيارته بسيارة أخرى، في مدينة نانسي الفرنسية، عندما كان عائدا رفقة شقيقيه من حفل زفاف ابنة أخيهم.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب وأحد أشقائه، لفظا أنفاسهما الأخيرة في موقع الحادث، فيما نقل شقيقهما الثالث إلى المستشفى في وضع صحي خطير للغاية.

وكان بلحوت، قد أشرف على تدريب العديد من الأندية الجزائرية، على غرار وفاق سطيف، ومولودية الجزائر، وشبيبة القبائل، بالإضافة إلى خوضه تجربة خارج الجزائر مع نادي أهلي بنغازي الليبي.

مصرع المدرب الجزائري بلحوت في حادث سير

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