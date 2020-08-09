الأهلي يفتح المزاد على بيع نجمه في الميركاتو الصيفي

الأهلي يفتح المزاد على بيع نجمه في الميركاتو الصيفي
الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:01 م
علي خلاف
فتح مسئولو النادي الاهلي الباب أمام الأندية الراغبة في شراء الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
الأهلي يقرر بيع جيرالدو في الصيف
كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير قرروا بيع المهاجم الأنجولي، جيرالدو لعدم حاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن النادي الأهلي، تلقي عروضًا من أندية خارجية لضم اللاعب الأنجولي وأبرزها عرضاً من نادً درجة ثانية في البرازيل إلا أن الأهلي لم يتلقي أية عروض رسمية لشراء اللاعب ، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن ما تردد في هذا الامر مجرد أحاديث إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع.
الجدير بالذكر أن جيرالدو تلقى عرضًا مُغريًا من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا