برشلونة يصر على ضم نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع الشاب إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية علمًا بأن جارسيا من خريجي أكاديمية النادي الكتالوني.





وأفادت شبكة جول العالمية بأن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على 23 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت للتخلي عن خدمات جارسيا.





وأكدت الشبكة العالمية أن برشلونة يرغر في دفع 10 ملايين يورو فقط مقابل التعاقد مع جارسيا خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ينتهي عقده مع مانشستر في صيف 2021.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن جارسيا إنضم إلى مانشستر ستيي في 2017 قادمًا من أكاديمية برشلونة وخاض مع الفريق الأول لمانشستر سيتي حتى الآن 22 مباراة في جميع البطولات.











