بعد إقالته.. كشف حساب ماوريسيو ساري في 404 يومًا مع يوفنتوس (أرقام)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالى أمس السبت، إقالة مدربه ماوريسيو سارى من تدريب الفريق، وذلك بعد خروج اليوفي من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي.









وودع يوفنتوس دورى الأبطال من دور الـ16 على الرغم من فوزه على ليون الفرنسي 2 / 1، فى لقاء الإياب، حيث استفاد الفريق الفرنسي من فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف.









ماذا قدم ماوريسيو ساري مع يوفنتوس؟

تولي ماوريسيو ساري تدريب يوفنتوس في يوليو 2019، وقاد الفريق في 51 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 34 مباراة، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 8 مباريات.









سجل لاعبو يوفنتوس تحت قيادة "ساري" 98 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 51 هدفًا.









توج صاحب الـ61 عامًا بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم مع يوفنتوس بعدما تصدر الفريق ترتيب البطولة برصيد 83 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 82 نقطة.









بينما فشل مدرب تشيلسي السابق في حصد كأس إيطاليا مع اليوفي بعدما خسر الفريق المباراة النهائية أمام فريق نابولي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، كما خسر كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو بنتيجة 3-1.









وخرج يوفنتوس من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق أولمبيك ليون، لتقرر الإدارة الإطاحة بالمدرب الإيطالي من الجهاز الفني للفريق، وتعيين أندريا بيرلو نجم اليوفي السابق مدربا للفريق لمدة عامين حتي 30 يونيو 2022.









استخدم ماوريسيو ساري 28 لاعبًا خلال قيادته ليوفنتوس، الأكثر مشاركة في المباريات كريستيانو رونالدو، وبونوتشي، وديبالا وشارك كل منهما 46 مباراة، بينما هداف الفريق تحت قيادته "رونالدو" وسجل 37 هدفًا مع الفريق.