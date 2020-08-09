كلوب يتحدث عن اللحظة التي لا يمكن نسيانها مع ليفربول





وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "في ليلة فوز تشيلسي على مانشستر سيتي لم أتمالك نفسي من البكاء الشديد".





وتابع: "إنها لحظة مميزة في مسيرتي لا يمكن أن أنساها أبدا، لقد كانت مذهلة حقا بتواجد بعض اللاعبين وغياب بعضهم".





وواصل: "لم أتمكن من متابعة الاتصال مع زوجتي حينها لأني كنت منهمر في البكاء بشكل كبير".

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح عن اللحظة المميزة في مسيرته الكروية وذلك في فيلم وثائقي جديد ظهر مؤخرا.