الإمارات تسجل ارتفاع في عدد المتعافين من كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل عدد كبير من حالات الشفاء جديدة من فيروس كورونا خلال   الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الصحة في الإمارات، تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 62 ألفاً و300 حالة.

 

وقالت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليستقر عدد الوفيات جراء الفيروس عند 354 حالة وفاة.

 

كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 230 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 56 ألفاً و245 حالة.

 

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 63 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

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