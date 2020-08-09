بشرى سارة في الأهلي بشأن رمضان صبحي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الدمتناوي
لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


حيث اقترب مسؤولي النادي الأهلي، من حسم صفقة رمضان صبحي، بعد مفاوضات عديدة مع النادي الإنجليزي.


وبحسب تقارير صحفية، فإن هيدرسفيلد وافق على تمديد إعارة رمضان صبحي مع الأهلي حتى نهاية الموسم.
وتابعت التقارير، أن الأهلي قريب من ضم رمضان صبحي بصورة نهائية، والإعلان الرسمي قد يكون خلال 48 ساعة.


ويرغب الأهلي بشدة في ضم رمضان صبحي بصورة نهائية، بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث يعد اللاعب واحد من العناصر الأساسية في تشكيل المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

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