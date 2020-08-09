بشرى سارة في الأهلي بشأن رمضان صبحي
الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:01 م
محمد الدمتناوي
لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث اقترب مسؤولي النادي الأهلي، من حسم صفقة رمضان صبحي، بعد مفاوضات عديدة مع النادي الإنجليزي.
وبحسب تقارير صحفية، فإن هيدرسفيلد وافق على تمديد إعارة رمضان صبحي مع الأهلي حتى نهاية الموسم.
وتابعت التقارير، أن الأهلي قريب من ضم رمضان صبحي بصورة نهائية، والإعلان الرسمي قد يكون خلال 48 ساعة.
ويرغب الأهلي بشدة في ضم رمضان صبحي بصورة نهائية، بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث يعد اللاعب واحد من العناصر الأساسية في تشكيل المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.