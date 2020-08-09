مفيد عاشور ينعي وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعى الفنان مفيد عاشور، وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي، والذي توفى منذ قليل عن عمر ناهز الـ72 عام وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب "عاشور"، على صورة الفنان الراحل، قائلا: "وداعاً الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي. رحمك الله، وغفر لك، وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".


يذكر أن إبراهيم الشرقاوي، شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "الوحل"، "النمر والأنثى"، "الحرافيش"، "فضيحة العمر"، "سر الأرض"، "أرابيسك"، "هارون الرشيد"، "أديب" والجزء الثاني من مسلسل "محمد رسول الله".
مفيد عاشور ينعي وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي
مفيد عاشور ينعي وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة الفجر اخبار الفجر الفني ابراهيم الشرقاوي

أخبار تهمك

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

غضب في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 23 ساعة

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تعرف على موعد عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد وفاة زوجته (صور)

"أرقد في سلام".. مفيد عاشور ينعي إبراهيم فرح

ياسر الطوبجي ينعى محمود مسعود

عاجل.. وفاة والد الفنان باسل الخياط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

بشرى سارة في الأهلي بشأن رمضان صبحي

05:01 م

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى