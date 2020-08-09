مفيد عاشور ينعي وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي







وكتب "عاشور"، على صورة الفنان الراحل، قائلا: "وداعاً الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي. رحمك الله، وغفر لك، وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".





يذكر أن إبراهيم الشرقاوي، شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "الوحل"، "النمر والأنثى"، "الحرافيش"، "فضيحة العمر"، "سر الأرض"، "أرابيسك"، "هارون الرشيد"، "أديب" والجزء الثاني من مسلسل "محمد رسول الله".

نعى الفنان مفيد عاشور، وفاة النجم إبراهيم الشرقاوي، والذي توفى منذ قليل عن عمر ناهز الـ72 عام وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".