رحيل ساري يكلف خزائن يوفنتوس 20 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إقالة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي من منصبه سوف بكلف خزائن السيدة العجوز حوالي 20 مليون يورو.





وأشارت شبكة فوتبول إيطاليا إلى أن يوفنتوس كان قد أعلن رسميًا عن إقالة ماوريسيو ساري من منصبه وذلك بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.





وأوضحت الشبكة الإيطالية أن ساري كان يمتلك عقدًا مع يوفنتوس يمتد حتى 2022 وبراتب سنوي يبلغ قدره 5.5 مليون يورو.





وأكدت الشبكة الإيطالية أن يوفنتوس سيضطر لدفع مبلغ 11 مليون يورو صافٍ كأجر لساري تصل إلى 20.3 مليون يورو بالمكافآت وذلك في حال لم يتم إنهاء عقده بالتراضي.





وأفادت الشبكة الإيطالية أن يوفنتوس أعلن عن تعيين النجم السابق للسيدة العجوز أندريا بيرلو كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد حتى عام 2022.