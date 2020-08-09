تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


نشرت وزارة الصحة والسكان صور لعدد من المواطنين خلال الكشف على سيدات محافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت الوزارة ان الوحدات الصحية الخاصة بالمبادرة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

كما يمكنكم معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة آيفون
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وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بكفرالشيخ (صور)

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