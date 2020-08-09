تعليق صارم من كارول سماحة عقب مظاهرات لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بالتزامن مع الأحداث التي تمر بها لبنان من مظاهرات.


وقالت "سماحة" في التغريدة قائله: "لا ترفع صورة سياسي حي.. إرفع صورة من استشهد، لأن الشهداء ليس لديهم الوقت للتراجع عن مواقفهم ووعودهم..".


يذكر أن عدد من الشعب اللبناني قامو أمس بإعتصامات وتظاهرات تحت شعار "يوم الحساب" واتخذو وزارة الخارجية مقرا للثورة وذلك عقب انفجار بيروت والخسائر المادية التي تعرضو لها اللبنانين.
تعليق صارم من كارول سماحة عقب مظاهرات لبنان
تعليق صارم من كارول سماحة عقب مظاهرات لبنان

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