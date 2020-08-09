465 مليون دولار مساعدات الخارجية للأردن بالنصف الأول من 2020

بلغ اجمالي قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية في النصف الاول من العام الحالي 4ر465 مليون دولار، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.





وتضم المساعدات الخارجية جميع المنح الاعتيادية، والمنح الاضافية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، والقروض الميسرة، والمنح الاضافية لدعم الموازنة العامة ولإقامة مشروعات تنموية في المجتمعات المستضيفة. وأظهرت البيانات، أن كوريا الجنوبية من أكبر الجهات المانحة حيث قدمت لتمويل مشروع تطوير برامج تعليمية فنية في الكرك واربد لصالح البلقاء التطبيقية بقيمة 6 ملايين دولار، ومشروع إعداد تأهيل شبكات تزويد المياه في لواء فقوع في الكرك بقيمة 270ر9 مليون دولار، وتلاها برنامج الأمم المتحدة للتنمية بمنحة لتمويل مشروع اقامة المعرض الدائم للبادية والمنتجات الريفية بقيمة 6ر3 مليون دولار. وحول القروض الميسرة التي تم التوقيع عليها لدعم الموازنة العامة وتنفيذ برامج ومشروعات وطنية ذات أولوية منذ مطلع العام الحالي، أظهرت البيانات أن البنك الدولي قدم قرضا لمشروع الشباب وريادة الاعمال والتكنولوجيا بقيمة 1ر163 مليون دولار، إضافة إلى مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة وباء كورونا المستجد بقيمة 20 مليون دولار، كما قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قرضا بقيمة 1ر39 مليون دولار لمشروع الصرف الصحي في منطقتي جنيد وشمال جرش.



