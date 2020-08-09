أسطورة بايرن ميونخ: سنتفوق على برشلونة في دوري الأبطال

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:48 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
يرى أسطورة بايرن ميونخ لوتار ماتيوس أن البافاري تبدو فرصه أقوى للتغلب على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بطل ألمانيا لدور الثمانية بفوزه 7-1 إجمالاً على تشيلسي في دور الـ16 بينما فاز برشلونة إجمالاً 4-2 على نابولي.

وبعد فوز كل منهما باللقب 5 مرات فإن المواجهة بين هذين الفريقين ستكون أبرز المواجهات في هذه المرحلة التي ستحسم من مباراة واحدة فقط في العاصمة البرتغالية لكن ماتيوس يرى النتيجة واضحة.

ونقلت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية عن ماتيوس قوله: "بالطبع برشلونة يملك من النوعية ما يكفي لتقديم أفضل أداء على مستوى مباراة واحدة، لكني أعتقد أن بايرن لا يمكن أن يخسر في مواجهة تشكيلة برشلونة الحالية إلا إذا ارتكب الكثير من الأخطاء وواجهته الكثير من العثرات".

وفاز برشلونة فقط مرتين في 10 مواجهات مع بايرن وستكثر الأقاويل حول المدرب كيكي سيتيين إذا خسر فريقه أمام العملاق البافاري يوم الجمعة.

ورغم أن الكفة تميل لصالح بطل ألمانيا يرى ماتيوس أن حسم المواجهة في مباراة واحدة ربما يجعل الحسابات والنتائج السابقة غير مؤثرة تماماً.

وقال عن ذلك: "هناك أمور يمكن أن تحدث عندما يكون الحسم في مباراة واحدة، خطأ واحد يكلفك الخروج بعكس الحسم في مباراتين".

ويعتقد سيرجي روبرتو لاعب برشلونة أن الضغوط لن تكون على فريقه في المواجهة بعد أن حقق الهدف ببلوغ هذه المرحلة من البطولة.

وقال روبرتو عن ذلك: "لا نعرف ما الذي نحن بحاجة إليه في مواجهة بايرن.. لكننا سنستعد للمباراة وسنبحث عن نقاط ضعفهم، هدفنا كان بلوغ مرحلة لشبونة وقد حققنا ذلك".

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