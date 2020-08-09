شعبة الاقتصاد الرقمي تدعو لبحث سبل التعاون في مجال الشركات الصغيرة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة لعقد اجتماع مشترك ووضع الية للتعاون لضمان مشاركة الشركات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الراغبة في مبادرة "مستقبل رقمي" التي دشنتها شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام .


أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بعقد هذا الاجتماع الذي  سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الغرفة وشعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة من اجل تنمية أعمال الشركات المصرية وزيادة قدراتهم التنافسية ، خاصة وأن كل الكيانات الموجودة على الساحة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وضرورة اشراكهم في كافة المبادرة التنموية خاصة وأن هذه الشركات تمثل عصب الاقتصاد المحلي .


أضاف خليل، أن تكاتف كل المجهودات سيعود بالإيجاب على إنجاح المبادرة من جانب والشركات المشاركة من الجانب الآخر ، مشيرا أن جميع الكيانات تستهدف مصلحة واحدة وهي مصلحة القطاع ومصلحة الشركات خاصة وأن مبادرة "مستقبل رقمي" تستهدف  تنمية المنتج المحلي من البرمجيات والتطبيقات المحلية ورفع كفائته وزيادة الثقة به مما سينعكس على نمو معدلات الصادرات المحلية التي تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية ودعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.


وكانت وزارة قطاع الاعمال العام قد أكدت على أهمية التحول الرقمي لتطوير شركات قطاع العام، حيث يشمل برنامج التحول الرقمي 4محاور رئيسية هي : المحور الأول هو إعداد سياسات و إجراءات رقمية تم الإنتهاء منها في نوفمبر الماضي، يليه المحور الثاني و هو تطبيقات تخطيط و إدارة موارد الشركات بإستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص و الخدمات ، ثم المحور الثالث لمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، يليه المحور الرابع و هو تدريب الكفاءات علي إدارة المنظومة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شعبة الاقتصاد الغرف التجاري الاقتصاد الرقمي الاقتصاد

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 5 ساعات

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 21 ساعة

غضب في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ أقل من ساعة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ ساعة و 17 دقيقة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بيرلو يطلب ضم نجم ريال مدريد ليوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية خطة مصر للتحول الرقمي

8 شركات ناشئة تستعرض تجربتها في مؤتمر "تكني سميت" بالإسكندرية

"تجارية الإسكندرية" تطلق أول شعبة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة

وزير المالية: إعادة الكمبيوتر إلي قائمة السلع الأساسية يناير المقبل

شعبة الإقتصاد الرقمي تعلن عن تشكيل المكتب التنفيذى برئاسة "خليل"

بمشاركة 300 شركة.. انطلاق المؤتمر السنوي لشعبة الاقتصاد الرقمي TECH INVEST 3

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

02:44 م

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

01:46 م

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى