خطوة جديدة من البدري لمراقبة نجوم الدوري المصري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:58 م
حسام البدري
حسام البدري
محمد جمال
يعقد الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا الإثنين، اجتماعا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدوري بعد عودة النشاط الكروي واستئناف المنافسات

ويحضر الاجتماع الكابتن محمد بركات مدير المتتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن  طاهر.

ويناقش الكابتن حسام البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب استعدادا لأول توقف دولي.

ويسعى المدير الفني ومعاونيه لوضع كافة السيناريوهات الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب في مشوار التصفيات  المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم.

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