4 بشائر سارة بشأن البورصة المصرية.. تعرف عليهم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:30 م
البورصة
البورصة
أحمد القاسم
شهدت البورصة المصرية، خلال الساعات الأخيرة، عدة بشائر سارة بسبب ما تم إعلانه عنها من قبل المسئولين، ما أدى إلى ارتياح القطاع على المستوى القرييب والبعيد، بسبب تحقيقها الاستقرار خلال الفترة الحالية.

وفيما يلي تكشف "الفجر" أبرز البشائر السارة التي أعلنت عن البورصة المصرية خلال الساعات الأخيرة:

- ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، فارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10906 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1598 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2457 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 746 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12800 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX 30للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 4203 نقطة.

- اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.363 مليار جنيه.

- هناك توقعات باستمرار صعود البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حسب ما أعلنت هدي المنشاوي العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية التي أكدت أن مفتاح استمرار صعود البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الجاري، يتوقف على تخطي مؤشر السوق الرئيسي EGX30مستوي 10862 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة.

- وحسب التقديرات، ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 17.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، حيث وزعت الشركات أرباحًا بقيمة 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وقبلها وزعت 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه، وخلال شهر مارس وزعت 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحًا بقيمة 45 مليون جنيه، و83 مليون جنيه خلال شهرى فبراير ويناير على التوالي، ووزعت 405 مليون جنيه منذ بداية أغسطس.

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