بيتعاطى المخدرات.. تحقيقات النيابة في العثورعلى جثة سائق بـ15 مايو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:29 م
محكمة
محكمة
داليا عادل
كشفت تحقيقات نيابة مايو الجزئية في واقعة العثور علي جثة سائق متحللة داخل منزله، أن المتوفي يبلغ من العمر 46 سنة ويعمل سائق وأن الوفاة كانت منذ مايزيد على أسبوع. 

وأفادت التحقيقات بأن المتوفي كان متزوج ولديه أبناء ولكنه انفصل عن زوجته وكان يعيش بمفرده، وكان يتعاطي المواد المخدرة. 

وتبين من التحقيقات أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبة جنائية في الواقعة. 

كانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق بتشريح جثة سائق وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة للوقوف علي ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بمجاورة 28، مفاده إنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم ويدعى "طارق"، 46سنة، سائق. 

وبالانتقال وكسر باب الشقة عثر على جثة الضحية في حالة تحلل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية

المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

استملت الإدارة العامة للمرور، أجهزة قياس سرعة متطورة من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات السريعة وداخل المدن، في إطار مخططات وزارة الداخلية للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.

وحسب المعلومات التقنية المتوفرة، فإن وزارة الداخلية استلمت أجهزة رادار جديدة تسمى "ساهر" تمكن ضابط المرور من مراقبة سرعة المركبة ويفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.

ليس هذا فقط، بل فإن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن الرادارات الجديدة من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية. 

وتم تركيب تلك الرادارات في طرق عديدة وجار خلال أيام استكمال وضعه في الطرق الآتية وبأكثر من رادار والطرق هي: طريق السويس - محور المشير (NA) - محور المشير الجديد الواصل من الـNA حتى أمن الدولة - التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - طريق المطار - كوبري اكتوبر - الكورنيش - صلاح سالم - محاور القاهرة الجديدة.

كما سيتم إرسال المخالفات على الهاتف المحمول، بعد ارتكاب المخالفات بدقائق، وسوف يتم وضعها مباشرة في الملف الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة

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