روساتوم: بدء تحميل الوقود في وحدة الطاقة 1 بالمحطة النووية البيلاروسية





بدأت في الـ7 من أغسطس الجاري عملية تحميل الوقود النووي في الوحدة رقم 1 بمحطة الطاقة الكهروذرية البيلاروسية. ويمثل القسم الهندسي في شركة "روساتوم" المصمم والمقاول العام لهذا المشروع.









وتم تحميل أول حزمة من أعمدة الوقود في مفاعل الوحدة 1، ليكتمل تحميل ما مجموعه 163 حزمة قبل نهاية الشهر.









وبعد إتمام عملية التحميل، سيصل المفاعل إلى الحد الأدنى من مستوى طاقته القابل للتحكّم (1% من الطاقة الإجمالية)، وبعد ذلك ستجرى التجارب ذات الصلة. واعتبارا من هذا الحدث يكتسب المفاعل صفة منشأة للطاقة النووية. وبعد التحقق من موثوقية وسلامة وحدة الطاقة وفقا للمعايير التصميمية الخاصة بها، ستنطلق المرحلة التالية من تشغيلها والمتمثلة في توصيل المفاعل بشبكة الطاقة لأول مرة.









وقال المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيوف بالمناسبة: "باتت جمهورية بيلاروس تمتلك وحدة طاقة بنيت وفقا لأحدث تكنولوجيا Gen 3+. وقد أثبتت هذه التكنولوجيا فعاليتها منذ بدء تطبيقها في وحدات طاقة مماثلة بروسيا، حيث تتوافق مع كافة معايير السلامة المعتمدة في مرحلة ما بعد كارثة فوكوشيما حيث أكدت جميع البعثات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موثوقيتها. وبالنسبة لنا من المهم جدا، أن أول وحدة طاقة مزودة بمفاعل VVER-1200 قمنا ببنائها في خارج أراضي روسيا، كانت في جمهورية بيلاروس.









يجري تنفيذ المشروع لبناء محطة الطاقة النووية البيلاروسية بطريقة مفتوحة وشفافة حيث تلبي جميع متطلبات السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتعاون السلطات البيلاروسية بانتظام مع ممثلين وخبراء من المنظمة، وأيضا تتفاعل مع ممثلي المفوضية الأوروبية والمجموعة الأوروبية لمراقبي السلامة النووية ENSREG. وفي فترة 2012 - 2020 كانت هناك سبع بعثات رئيسية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موصى بها للبلدان التي تبني أولى محطاتها للطاقة النووية.









تعد وحدة الطاقة رقم 1 بمحطة الطاقة النووية البيلاروسية أول وحدة تابعة لجيل 3+ الأحدث تم بناؤها باستخدام التكنولوجيا الروسية هذه خارج أراضي البلاد. وتعمل في روسيا بنجاح ثلاث وحدات طاقة من هذا النوع: اثنتان في محطة "نوفوفورونيج" وواحدة في محطة "لينينغراد". إضافة إلى ذلك، أنجزت، في يوليو الماضي، أعمال البناء وبدأت الاختبارات الفنية والإعدادات الأخيرة في وحدة الطاقة الروسية الرابعة من الجيل 3+ والموجودة ضمن الوحدة رقم 6 بمحطة "لينينغراد".









وقال أندريه بيتروف، المدير العام لشركة "روس إينيرغو آتوم"، النائب الأول لرئيس قسم بناء محطات الطاقة النووية في مجموعة "أسي" وهي القسم الهندسي لـ"روساتوم": "مقارنة بوحدات الطاقة المزودة بمفاعلات VVER-1000 التابعة للجيل السابق، تتمتع وحدة الطاقة المبتكرة من الجيل 3+ والعاملة بمفاعل VVER-1200 بعدد من المزايا التي تحسن أدائها الاقتصادي وتزيد من سلامتها بشكل كبير".









وأضاف: " تكمن الميزة الرئيسية التي تتسم بها وحدة الطاقة ذات مفاعل VVER-1200، في مزيج فريد من نوعه بين أنظمة الأمان النشطة والخاملة وهو ما يجعل محطة الطاقة النووية المجهزة بها، صامدة تماما أمام التأثيرات الخارجية والداخلية. على سبيل المثال، تتزود جميع وحدات الطاقة بجهاز الماسك الأساسي الذي يكمن وظيفته في منع تسرب المادة الأساسية المنصهرة من مبنى الاحتواء للمفاعل، وذلك إضافة إلى تزويدها بأنظمة أخرى تتوفر الحماية الخاملة وتستطيع مواصلة العمل حتى في ظل الانقطاع التام للتيار الكهربائي عنها ودون مشاركة عامل يشغلها. إضافة إلى ذلك، تم زيادة قدرة الوحدة بواقع 20% وتقليص عدد الكادر المطلوب لخدمتها، وزيادة فترة خدمة المعدات من 30 إلى 60 عاما مع إمكانية تمديدها لـ20 سنة أخرى".



























